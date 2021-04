Finisce come sempre quando in campo c'è Nadal e un altro tennista spagnolo. Per l'ottava volta su altrettanti confronti, il mancino di Manacor stende Pablo Carreno Busta con un 6-3 6-2 che vale la dodicesima finale a Barcellona.ma avrà di fronte il campione di Monte Carlo che sulla terra battuta quest'anno non ha ancora perso un set: Stefanos Tsitsipas, fresco di successo su Sinner , proverà a rompere la dittatura di Rafa sul campo a lui intitolato. Al vincitore di 20 Slam servivano partite nelle gambe sul rosso dopo il ko subito da Rublev nel Principato : la sua condizione fisica è in crescendo e dopo le sofferenze con Ivashka e Nishikori, ecco la seconda prova senza patemi dopo i quarti con Norrie.