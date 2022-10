Prima giornata di incontri nell’ATP500 di Basilea e sul veloce indoor svizzero, giardino di casa per diverso tempo di Roger Federer, Carlos Alcaraz ha ottenuto il suo primo successo nel circuito ATP da n.1 del mondo. Reduce dall’amara uscita di scena al primo turno ad Astana (Kazakistan) , l’iberico ha sudato le cosiddette “sette camicie” per piegare un eccellente Jack Draper (n.45 del mondo) con il punteggio di 3-6 6-2 7-5. Una vittoria in rimonta nella quale Carlitos ha messo in mostra alcuni colpi del suo repertorio, ma anche commesso troppi errori non forzati (34). Nel secondo turno l’incrocio sarà con il vincente della sfida tra il francese Adrian Mannarino e l’olandese Botic van de Zandschulp. e sul veloce indoor svizzero, giardino di casa per diverso tempo di Roger Federer,ha ottenuto il suo. Reduce dall’amara uscita di scena al primo turno ad contro il belga David Goffin , l’iberico ha sudato le cosiddette “sette camicie” per piegare un eccellentecon il punteggio di 3-6 6-2 7-5. Una vittoria in rimonta nella quale Carlitos ha messo in mostra alcuni colpi del suo repertorio, ma anche commesso troppi errori non forzati (34). Nel secondo turno l’incrocio sarà con il vincente della sfida tra il francesee l’olandese

A dare il via al programma è stato il match tra lo statunitense Brandon Nakashima (n.44 del ranking) e il belga Goffin (n.53 ATP): l’ha spuntata lo statunitense con lo score di 2-6 7-6 (4) 6-4. Il nome del suo prossimo avversario verrà fuori dal confronto tra il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.2) e lo svizzero Stan Wawrinka. Missione compiuta per il kazako Alexander Bublik: il n.38 del ranking si è imposto contro il russo Aslan Karatsev (n.60 ATP) per 6-3 7-6 (2) e dovrà attendere l’esito della partita tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Albert Ramos. A completare il quadro il risultato più sorprendente i giornata: il ko di Marin Cilic (n.16 del ranking) contro il francese Arthur Rinderknech (n.51 del ranking) per 6-4 3-6 7-6 (5). Il nome del prossimo avversario verrà fuori dall’incontro tra Molcan e McDonald.

Ad

ATP Astana Alcaraz stecca al debutto: super Goffin elimina il n° 1 del mondo 04/10/2022 ALLE 10:28

Alcaraz: "Fa male non avere più qualcuno come Federer in campo"

US Open Alcaraz: "Spero di essere il numero 1 per molti anni" 12/09/2022 ALLE 11:10