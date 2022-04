Bellissima vittoria di Fabio Fognini ai quarti di finale dell’ATP 250 di Belgrado. Sulla terra rossa serba il ligure (n.62 del ranking) supera il tedesco Oscar Otte (n.70 ATP) per 7-5 6-4 al termine di una partita ricca di colpi di scena. L’azzurro sfiderà in semifinale il vincitore del match tra il russo Andrey Rublev e il giapponese Taro Daniel.

Ad

Ad iniziare meglio è sicuramente Otte. In seguito allo spavento nel primo game, dove il tedesco riesce ad annullare una palla break, il numero 70 al mondo ruba infatti il servizio al suo avversario e subito dopo si porta sul 3-0. Il tedesco è in fiducia e non concede niente fino al 5-2, poi arriva la svolta: Fognini reagisce prepotentemente e con tre game di fila agguanta il 5-5. Qui Otte in piena crisi commette addirittura quattro doppi falli e facilita il break dell’azzurro (6-5). Il ligure non trema nel game successivo e conquista il primo set.

ATP, Monte Carlo Fognini-Tsitsipas in palio gli ottavi: quando e dove vederla 12/04/2022 A 09:02

Il secondo parziale comincia con altri due game consecutivi dell’italiano. Sembra tutto deciso in favore del nostro portacolori, ma il tedesco non vuole mollare: il nativo di Colonia ribalta il risultato con tre giochi di fila e passa in vantaggio (3-2). Fognini però non si scompone e con grande testa alza nuovamente il suo livello di gioco, aggiudicandosi così il break del 4-3. Anche qui Otte non resta a guardare e cerca di rientrare, ma in questo caso l’azzurro resiste annullando due palle break e portandosi sul 5-3. Il tedesco dà gli ultimi cenni di vita con il 5-4, poi Fabio gestisce il game successivo e conquista un importantissimo successo in un’ora e 43 minuti di gioco.

Fognini colpisce il nastro e perde la testa: racchetta demolita

ATP, Monte Carlo Fognini, che lotta: Fabio passa e vola al 2° turno con Tsitsipas 11/04/2022 A 11:53