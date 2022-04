Novak Djokovic deve rimandare l'appuntamento con il suo primo trofeo del 2022: era il 7 novembre 2021 quando trionfava al Masters 1000 di Parigi-Bercy, piegando Daniil Medvedev in finale (4-6, 6-3, 6-3). Rimane quello l'ultimo successo del serbo che nella finale del torneo di Belgrado - in casa sua - soccombe sotto per mano di Andrej Rublev, che si impone per 6-2 6-7 (4-7) 6-0. Solamente nel secondo set Nole è riuscito a ribattere ai colpi del russo.

Scontro molto combattuto quello di Belgrado: il 24enne Rublev ha salvato cinque set point nel secondo set per forzare il tie-break e, sebbene non sia stato in grado di impedire a Djokovic di pareggiare la partita, il russo si è riorganizzato nel set decisivo, confermandosi più in forma del suo avversario, piegato dopo due ore e 29 minuti.

Djokovic non parte bene, troppo passivo in attesa degli errori di Rublev e il primo set scivola via per 6-2. Il secondo set è più combattuto, punto a punto: Djokovic ruba il servizio, viene rimontato, poi i due tengono la battuta. Il nono game fa tremare Nole, ma il serbo - supportato dal pubblico di casa - non molla e lotta fino alla fine, portando a casa il parziale. Il terzo set è quello della resa di Djokovic, che molla fisicamente: troppo poche le partite giocate finora, lo sforzo fisico richiesto da questo tipo di match non è ancora nelle corde del serbo che è costretto ad alzare bandiera bianca.

Djokovic: "Ci sono poche occasioni per giocare in Serbia, è emozionante"

