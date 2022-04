Un dominio a tutto tondo. Andrey Rublev supera per la quarta volta consecutiva Fabio Fognini e vola in finale dell’ATP 250 di Belgrado – in questa edizione Serbia Open – contro il padrone di casa (in tutti i sensi) Novak Djokovic.

E’ un perentorio 6-2 6-2 in poco più di un’ora il punteggio e il timing con cui si è imposto il tennista russo. Una partita in cui Rublev ha davvero servito molto bene; e dove di contro, Fognini, ha concesso tantissimo; sia in battuta – non una novità – che nello scambio a livello più generale. Troppo falloso, insomma, Fabio, per fare partita alla pari. E infatti partita non c’è stata. Il russo ha messo la freccia a inizio match e l’ha tolta nell’ultimo game, l’unico in cui tra i due c’è stata lotta in un turno di servizio appartenente a Rublev. Il russo infatti aveva fin lì vinto 28 dei 31 punti in battuta, con un conteggio di 4 game tenuti a zero e 3 game tenuti a quindici. In sostanza, Fognini, al servizio di Rublev, non ha mai giocato. Poca partita e poco spettacolo nella seconda semifinale del pomeriggio. Dopo il successo di Djokovic in rimonta su Khachanov , Rublev spazza via nettamente le ambizioni di Fognini.con cui si è imposto il tennista russo. Una partita in cui Rublev ha davvero servito molto bene; e dove di contro, Fognini, ha concesso tantissimo; sia in battuta – non una novità – che nello scambio a livello più generale. Troppo falloso, insomma, Fabio, per fare partita alla pari. E infatti partita non c’è stata. Il russo ha messo la freccia a inizio match e l’ha tolta nell’ultimo game, l’unico in cui tra i due c’è stata lotta in un turno di servizio appartenente a Rublev., con un conteggio di 4 game tenuti a zero e 3 game tenuti a quindici. In sostanza, Fognini, al servizio di Rublev, non ha mai giocato.

Ad

ATP, Belgrado LIVE! Rublev-Djokovic la finale, si ferma in semi il cammino di Fognini 5 ORE FA

Di contro Fabio ha sbagliato tanto, permettendo al suo avversario di prendersi una partita in maniera piuttosto semplicemente; e andando in qualche modo a “smentire” il conteggio dei precedenti. Un virgolettato d’obbligo. Perché se è vero che in questa partita Fognini si presentava avanti 5-4 nei precedenti, altrettanto lo è che nel 2021 il russo aveva vinto tutti e tre gli incroci disputati tra i due. Striscia dunque che si prolunga a quattro con il successo di oggi.

Il Serbia Open avrà così la miglior finale possibile: n°1 contro n°2 del seeding. Un solo precedente tra i due in carriera, a Torino lo scorso anno, con il netto 6-3 6-2 a favore di Djokovic. Vedremo cosa ne verrà fuori. Appuntamento domenica alle ore 14.00.

Djokovic: "Ci sono poche occasioni per giocare in Serbia, è emozionante"

ATP, Belgrado Fognini sfida Rublev per la finale: quando si gioca e dove vederla IERI A 15:05