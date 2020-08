Dal nostro partner OAsport.it

Reilly Opelka si conferma avversario ostico per i tennisti italiani e questa volta è stato Matteo Berrettini a dover fare i conti con il gigante americano. Il numero 39 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Impressionante il rendimento al servizio di Opelka, che ha chiuso con 19 ace e soprattutto non ha concesso palle break all'azzurro, che non è mai riuscito a rendersi pericoloso nei turni di battuta dell'americano.

Il primo strappo di Opelka

Il copione della partita è facilmente intuibile. Domina il servizio con i due tennisti che concedono pochissimo nei propri turni di battuta. L'equilibrio, però, viene spezzato da Opelka nell'ottavo game, con l'americano che risponde benissimo e si procura due palle break, strappando poi il servizio all'azzurro. Il gigante americano non trema e chiude la prima frazione sul 6-3.

Il match si decide al tie-break

La partita vola via velocemente anche nel secondo set. Come prevedibile i game durano al massimo quattro o cinque punti, con i due tennisti che non concedono nulla al servizio. Non ci sono palle break ed il secondo set si decide di conseguenza al tie-break. Opelka sale 3-2 con un lob perfetto a scavalcare Berrettini e poi l’americano allunga fino al 6-2, complice un perfetto passante di rovescio. Il numero 39 del mondo chiude per 7-4, qualificandosi per i quarti di finale.

