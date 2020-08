Dal nostro partner OAsport.it

Altra giornata che va in archivio in questo particolare Masters 1000 di Cincinnati (Stati Uniti), con sede a New York. Il prestigioso torneo americano di tennis va avanti e i grossi calibri nella maggior parte dei casi non deludono.

Ci si riferisce in primis al greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del mondo), vittorioso contro il sudafricano Kevin Anderson (n.123 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-3. In 69′ l’ellenico ha archiviato la pratica al cospetto di un Anderson affaticato dal match vinto precedentemente contro il britannico Kyle Edmund in tre lottati parziali. Pertanto, la testa di serie n.4 ha avuto accesso agli ottavi di finale dove affronterà il vincente della sfida tra l’americano John Isner (testa di serie n.16) e l’australiano John Millman. Isner ha regolato in due set il polacco (n.29 ATP) Hubert Hurkacz con lo score di 7-5 6-4, mentre l’oceanico (n.43 del ranking) ha battuto il francese Adrian Mannarino (n.38 del mondo) dopo quasi tre ore di gioco: 4-6 6-4 7-6 (2) il punteggio.

Missione compiuta anche per il russo Karen Khachanov, per l’argentino Diego Schwartzman e per il belga David Goffin. Khachanov (n.15 del mondo) ha sconfitto in due parziali il kazako Alexander Bublik (n.51 del mondo) per 6-4 6-4 e se la vedrà al secondo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Schwartzman (n.13 ATP) ha prevalso nel confronto con il norvegese Casper Ruud (n.36 del mondo) per 7-6 (2) 6-3 e incontrerà sulla sua strada l’insidioso statunitense Reilly Opelka. Sempre in due set Goffin (n.10 ATP) ha superato il croato Borna Coric (n.33 del mondo) per 7-6 (4) 6-4 e agli ottavi di finale attende il vincente della sfida tra il canadese Denis Shapovalov (n.12 del seeding) e il tedesco Jan-Lennard Struff. Ha deluso invece il russo Andrey Rublev (n.14 del mondo): il tennista nativo di Mosca è andato ko contro il britannico Daniel Evans (n.28 del mondo) con il punteggio di 7-5 3-6 6-2, evidenziando una condizione non scintillante. Evans se la vedrà al prossimo turno contro il canadese Milos Raonic (n.30 del ranking).

In casa italia tanti rimpianti per Lorenzo Sonego, sconfitto dal padrone di casa Tennys Sandgren (n.55 del ranking) con lo score di 6-3 7-6 (7). Il n.46 del mondo non ha saputo sfruttare una situazione di vantaggio nel tie-break del secondo set, commettendo troppi errori e dovendo salutare anzitempo il torneo. Sandgren, da questo punto di vista, si conferma “bestia nera” per gli italiani, ricordando i successi gli Australian Open 2020 contro Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Per lui, nel secondo turno, ci sarà l’incrocio con il canadese (testa di serie n.15) Felix Auger-Aliassime. Rimanendo nell’orbita tricolore, sarà il talentuoso finlandese, proveniente dalle qualificazioni, Emil Ruusuvuori (n.101 del mondo) il prossimo avversario di Berrettini: 7-6 4-6 7-5 il punteggio con cui il finnico ha battuto l’americano Sebastian Korda (n.223 del mondo), figlio del celebre Petr (n.2 del mondo della passato), in un match molto combattuto e con tanti ribaltamenti di fronte.

I risultati del 23 agosto

CAMPO GRANDSTAND

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

John Isner (USA) vs. Hubert Hurkacz (POL) 7-5 6-4

ATP MEN SINGLES – ROUND 2

Kevin Anderson (RSA) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE) 1-6 3-6

CAMPO COURT 17

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

Casper Ruud (NOR) vs. Diego Schwartzman (ARG) 6-7 (2) 3-6

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

Daniel Evans (GBR) vs. Andrey Rublev (RUS) 7-5 3-6 6-2

ATP MEN SINGLES – ROUND 2

Borna Coric (CRO) vs. David Goffin (BEL) 6-7 (6) 4-6

CAMPO COURT 10

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

Mackenzie McDonald (USA) vs. Marcos Giron (USA) 6-7 (2) 5-7

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

Grigor Dimitrov (BUL) vs. Ugo Humbert (FRA) 6-3 6-4

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

J.J. Wolf (USA) vs. Richard Gasquet (FRA) 4-6 4-6

CAMPO COURT 11

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

Karen Khachanov (RUS) vs. Alexander Bublik (KAZ) 6-4 6-4

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

Aljaz Bedene (SLO) vs. Cristian Garin (CHI) 6-4 6-7 (8) 6-0

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

Adrian Mannarino (FRA) vs. John Millman (AUS) 6-4 4-6 6-7 (2)

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

Sebastian Korda (USA) vs. Emil Ruusuvuori (FIN) 6-7 (3) 6-4 5-7

CAMPO COURT 12

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

Tennys Sandgren (USA) vs. Lorenzo Sonego (ITA) 6-3 7-6 (7)

ATP MEN SINGLES – ROUND 1

Marton Fucsovics (HUN) vs. Norbert Gombos (SVK) 6-3 6-4

