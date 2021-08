La chiosa del torneo di Toronto/Montreal è arrivata e l’Italia ha potuto festeggiare , che con questa affermazione ha ottenuto il primo successo in carriera in un torneo di questo livello, mentre sul versante maschile il russo Daniil Medvedev ha fatto valere la legge del più forte, imponendosi contro il padrone di casa Reilly Opelka per 6-4 6-3. Da un 1000 all’altro. il successo significativo di Camila Giorgi , che con questa affermazione ha ottenuto il primo successo in carriera in un torneo di questo livello, mentre sul versante maschile il russoha fatto valere la legge del più forte, imponendosi contro il padrone di casa Reilly Opelka per 6-4 6-3.

Si pensa ora a Cincinnati e nella giornata appena trascorsa sono stati già due i match che hanno caratterizzato l’importante torneo statunitense. Benoit Paire (n.50 del mondo) sembra aver messo da parte le follie di inizio stagione, sconfiggendo per 5-7 6-3 6-2 in 1 ora e 44 minuti di gioco il serbo Miomir Kecmanovic (n.59 del ranking). Un Paire ben centrato dal secondo parziale in avanti che ha saputo trovare una buona continuità di rendimento specialmente con il rovescio. Nel 2° turno ci sarà ad attenderlo il canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.6) e la sfida si preannuncia molto interessante.

ATP, Londra Berrettini: "Avere tanti italiani in Top 100 è un grande aiuto" 15/06/2021 A 16:14

Se Paire ha posto fine al periodo buio, lo stesso non si può dire per il belga David Goffin. L’attuale n.19 del mondo è stato sconfitto piuttosto nettamente per 6-3 6-3 dall’argentino Guido Pella (n.93 ATP), non certo un "mago" dei campi veloci. Un Goffin decisamente sottotono e falloso al cospetto del sudamericano che con la sua regolarità da fondo ha prevalso in 1 ora e 18 minuti di partita. Pella attende il nome del prossimo avversario dal confronto odierno tra l’azzurro Fabio Fognini e il georgiano Nikoloz Basilashvili.

Paire, che colpo! Ovazione del Simonne Mathieu

ATP, Londra Berrettini, derby e ottavi: battuto Travaglia in due set 15/06/2021 A 13:07