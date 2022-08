Non ci sarà la prima sfida tra Lorenzo Musetti e Rafael Nadal. Ad affrontare il mancino di Manacor sarà il croato Borna Coric, che al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati supera il toscano con il punteggio di 7-6(2) 6-3 e andrà dunque a cercare di rimpinguare un conteggio dei precedenti che dice 2-2, benché l’ultimo confronto tra i due giocatori risalga a cinque anni fa.

Le premesse sembrano molto buone, con Coric in versione dispensatore di regali e Musetti che ne approfitta per un parziale di 12 punti a 1. Una palla del 4-0 l’azzurro ce l’ha, ma da quel momento (o meglio, da una risposta di dritto lunga) il croato riesce a ripartire, salva il turno di battuta e poco dopo, sul 4-2, approfitta di svarioni abbastanza importanti a rete da parte di Musetti per il controbreak. Segue una gran lotta nell’ottavo gioco, e ancor più nel decimo, in cui, sul 5-4, il toscano ha anche un set point, annullato per via di una risposta di rovescio che se ne va di poco. Diventa inevitabile il tie-break, che però inverte totalmente la tendenza del resto del set: 7-2 Coric dopo un’ora e un quarto.

Per Musetti questo è un colpo complessissimo da digerire, e questo lo si vede molto bene nei game in risposta nel secondo parziale, nei quali non conquista nemmeno un punto su 20. Per contro, l’italiano si trova sempre in difficoltà o quasi nei propri turni di servizio, ed è inevitabile quel che accade nell’ottavo game, figlio anche di un medical time out tricolore. Il break di Coric è sostanzialmente definitivo, dato che gli basta davvero poco tempo per chiudere. Nell’ora e 53 minuti di match, fermo restando un Coric che dal finale di primo set diventa totalmente ingiocabile in battuta, c’è a favore del croato un rapporto vincenti-errori gratuiti di 31-16 contro 17-17. Quel 20/20 nei punti vinti al servizio da parte del croato è, per buona misura, la chiave di volta dell’intera partita.

