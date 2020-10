Alexander Zverev (n.7 del mondo) conferma i favori del pronostico e si impone nella finale dell’ATP di Colonia I (Germania) di tennis contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.22 del ranking). Sascha ha fatto valere il proprio peso di palla e per 6-3 6-3 ha regolato in 1 ora e 21 minuti di gioco il giovane nordamericano, che deve leccarsi ancora una volta le ferite in un atto conclusivo del circuito internazionale.