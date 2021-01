Nella notte si è svolto il sorteggio dell’ ATP Cup 2021 che si disputerà a Melbourne dal 1° al 5 febbraio prossimi . Urna nel complesso discreta per l'Italia, che ha pescato nel gruppo C Austria e Francia. Ricordiamo che il Belpaese sarà rappresentato da Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori . La selezione tricolore ha dunque evitato gli spauracchi principali della prima fascia: Russia (Rublev e Medvedev), Spagna (Nadal) e Serbia (Djokovic). Certo, l’Austria può contare sul n.3 del mondo Dominic Thiem , avversario durissimo per i nostri singolaristi, tuttavia per il resto non presenta giocatori di alto rango. Il secondo singolarista dovrebbe essere Dennis Novak , n.99 del ranking ATP: un giocatore alla portata. Anche in doppio la selezione tricolore, che per l’occasione sarà capitanata da Vincenzo Santopadre, coach di Berrettini, dovrebbe partire con i favori del pronostico, anche se l’Austria schiererà un buon specialista come Phillip Oswald .

La favorita per la vittoria del raggruppamento e il passaggio del turno verso le semifinali di ATP Cup sarà però la Francia, non l’avversaria ideale pescata dagli azzurri in fascia 3. Se i due singolari potrebbero rivelarsi molto equilibrati (Berrettini non parte di certo battuto contro Gael Monfils, così come Fognini con Benoit Paire), i transalpini appaiono invece un gradino sopra in doppio, dove schierano due specialisti come Nicolas Mahut ed Edouard Roger-Vasselin. Ricordiamo che, da regolamento, si affronteranno in singolare i due numeri 1 e i due numeri 2 di ciascuna compagine. L’Italia in doppio potrebbe schierare Bolelli e Vavassori, anche se non è escluso che Santopadre possa affidarsi in un match decisivo a Fognini e Berrettini, entrambi a proprio agio anche in tandem.