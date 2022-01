E il Canada sgambetta la Russia, campione del 2021. Il doppio nordamericano formato da Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov ha prevalso nel match decisivo della sfida valida per le semifinali dell’ATP Cup 2022 a Sydney (Australia) dopo che Shapovalov ha superato il numero 167 Roman Safiullin 6-4 5-7 6-4 nel primo singolare, mentre Medvedev ha dominato 6-4 6-0 Felix Auger-Aliassime, pareggiando così i conti. I quattro si sono ritrovati di fronte nel doppio decisivo: è lo stesso Shapovalov a chiudere il match con una volèe spettacolare per il 4-6 7-5 10-7 e spingere il Canada alla prima finale nella manifestazione. Domenica alle 7.30 italiana andrà in scena la rivincita della sfida per il titolo alle Davis Cup Finals di Madrid contro la Spagna.

La cronaca del doppio

PRIMO SET -Nella prima frazione la qualità della risposta del duo Safiullin/Medvedev si fa sentire e il break del terzo game lo conferma. I due russi hanno i loro momenti difficili, come nel secondo e nel quarto game, ma riescono sempre a trovare una soluzione. Di contro, la sensazione è che i canadesi siano sempre con l’acqua alla gola e costretti a inventarsi qualcosa per rimanere attaccati al match. Alla fine della fiera la frazione si conclude sul 6-4 in favore dell’accoppiata russa.

SECONDO SET – Nel secondo parziale Medvedev e Safiullin non sfruttano il momento favorevole e piano piano perdono mordente. Al contrario, i due ragazzi nordamericani salgono di livello e la palla break costruita nel quarto gioco è un segnale. La partita si fa decisamente equilibrata e si prosegue on serve fino al dodicesimo game quando con colpi d’alta scuola i due canadesi riescono a strappare il servizio ai rivali e a portarsi a casa il set.

TERZO SET – Nel super tie-break l’inerzia è per il Canada e il duo Auger-Aliassime/Shapovalov mette sul campo un repertorio di colpi notevolissimo. Il rendimento dei due russi crolla drasticamente e il sipario cala sul 10-7 con una splendida giocata a rete di Shapovalov.

Shapovalov litiga con l'arbitro: "Devo fare la pipì!"

