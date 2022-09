Dalla sua nascita, l’ATP Cup ha fatto spesso discutere. Il torneo per Nazionali piazzato come primo appuntamento dell’anno è stato spesso visto come un doppione della Coppa Davis, che si disputa sei settimane prima. Secondo un’indiscrezione raccolta dal Times e ripresa dalla Gazzetta dello Sport, il torneo potrebbe andare in archivio dopo tre sole edizioni in favore della cosiddetta United Cup già dal prossimo gennaio.

La United Cup è un torneo strutturato in maniera simile alla Hopman Cup, organizzato annualmente dal 1989 al 2019 a Perth per poi venire sospeso negli ultimi tre anni, fino alle notizie nel dicembre 2021 di un probabile ritorno sulla terra rossa di Nizza, ma senza un seguito da allora. Secondo il Times, sarebbe previsto un match di singolare maschile, uno di singolare femminile ed un doppio misto, con le prime due partite che assegnerebbero punti per le classifiche ATP e WTA.

Ad

Secondo le indiscrezioni, sarebbero 16 le squadre invitate a questa United Cup, suddivise in quattro gironi ospitati da altrettante città, con il torneo che verrebbe giocato sempre nella prima settimana dell’anno come preparazione agli Australian Open che prenderanno il via il prossimo 16 gennaio.

ATP Cup Il Canada si aggiudica l'ATP Cup 2022: decisivo Auger-Aliassime 09/01/2022 ALLE 11:39

Sarebbe dunque una bocciatura bella e buona per l’ATP Cup dopo soli tre anni dalla sua creazione, mentre si tornerebbe ad avere una manifestazione che comprende sia uomini e donne dopo l’ultima edizione della Hopman Cup, quella del 2019, che venne vinta dalla Svizzera rappresentata da Roger Federer e Belinda Bencic.

Iga, New York è tua! Rivivi la finale tra Swiatek e Jabeur in 200’’

ATP Cup Shapovalov regala il primo punto alla Spagna: sconfitto Carreno Busta 09/01/2022 ALLE 08:47