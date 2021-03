Finisce subito il torneo di Marco Cecchinato a Dubai. Nell’ATP 500 degli Emirati Arabi Uniti, infatti, il siciliano è stato sconfitto in modo molto netto (6-4 6-2) dal francese Richard Gasquet, proveniente da diversi problemi di infortuni nella fase iniziale dell’anno. Un’ora e 10 minuti la durata del match. Restano così in lizza due azzurri, chiude la questione in 37 minuti per 6-4. Nell’ATP 500 degli Emirati Arabi Uniti, infatti, il siciliano è stato sconfitto in modo molto netto (6-4 6-2) dal francese, proveniente da diversi problemi di infortuni nella fase iniziale dell’anno. Un’ora e 10 minuti la durata del match. Restano così in lizza due azzurri, Lorenzo Sonego Jannik Sinner , il cui cammino inizierà direttamente dal secondo turno in quanto entrambi usufruiscono di un bye al primo. Il primo set vede Gasquet non partire esattamente col piede sull’acceleratore: il francese si ritrova a dover subito salvare una palla break. La buona sorte del siciliano però dura poco, peraltro con qualche occasione che si può ben definire sfumata; il transalpino gli toglie la battuta nel quinto game, non si fa aggredire sul proprio servizio e con variazioni tattiche tutte legate all’uso del suo marchio di fabbrica, il rovescio a una mano,

perde il servizio a zero e dopo pochi minuti saluta anche Dubai. Continua a essere più produttivo Gasquet anche a inizio di secondo parziale, dove alla terza chance arriva un secondo break, quello che gli porta il vantaggio immediato. Il francese ha anche la chance di salire sul 3-0, ma Cecchinato riesce con rapidità (e servizio) a sventare il pericolo. Il tutto è però solo rimandato di poco, con il siciliano che gioca male una palla troppo corta,

Al netto di simili percentuali di prime in campo (60%-67%), il confronto è impietoso in quanto a punti vinti con la prima e con la seconda; si tratta, infatti, di una netta prevalenza a favore di Gasquet: 93%-67% in un caso, 63%-29% nell’altro.

