Situazione clamorosa che viene a verificarsi nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Dubai. Non solo a Lorenzo Musetti è toccata in sorte una wild card insieme ad Andy Murray e al tunisino Malek Jaziri, ma per il classe 2002 toscano ci sarà il confronto che lo riporta indietro di otto mesi con la memoria: quello con Novak Djokovic.

Il debutto del numero 1 del mondo nel 2022 avverrà proprio contro il giocatore che lo ha fatto penare per due set agli ottavi del Roland Garros 2021. Per due ore e un quarto Musetti fu spettacolare, vinse due tie-break, poi emerse il serbo e per l’azzurro si chiusero le porte di quella che sarebbe stata un’impresa enorme.

C’è un altro italiano in gara, e che italiano: Jannik Sinner aprirà la propria campagna in questo torneo, dove difende i quarti di finale del 2021, contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che affronta per la prima volta in carriera. Sul cammino, però, ci sono uomini non semplici, e del resto non è facile tutto questo torneo: al secondo turno, infatti, c’è Murray, ai quarti potenzialmente il polacco Hubert Hurkacz, che però più che un tabellone ha un campo minato di fronte.

Anche vincendo il torneo, Djokovic non è certo di mantenere il primo posto nella graduatoria mondiale: dipende infatti dal tipo di risultato che farà il russo Daniil Medvedev ad Acapulco. Il numero 2 attuale diventerà primo con certezza in caso di successo in Messico, mentre ci sono diverse combinazioni in ulteriori e differenti casi.

ATP 500 DUBAI 2022: IL TABELLONE

Djokovic (SRB) (1)- MUSETTI (ITA) (WC)

Khachanov (RUS)-de Minaur (AUS)

Qualificato-Cilic (CRO)

Rinderknech (FRA)-Bautista Agut (ESP) (8)

Auger-Aliassime (CAN) (3)-Basilashvili (GEO)

Struff (GER)-Qualificato

Goffin (BEL)-Qualificato

Fucsovics (HUN)-Shapovalov (CAN) (6)

Hurkacz (POL) (5)-Bublik (KAZ)

Van de Zandschulp (NED)-Harris (RSA)

Murray (GBR) (WC)-Qualificato

Davidovich Fokina (ESP)- SINNER (ITA) (4)

Karatsev (RUS) (7)-McDonald (USA)

Krajinovic (SRB)-Jaziri (TUN)

Ivashka (BLR)-Kwon (KOR)

Evans (GBR)-Rublev (RUS) (2)

