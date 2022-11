dall'inviato a Torino - Andrey Rublev supera Daniil Medvedev in un derby russo di grande qualità: 6-7 6-3 7-6 dopo 2 ore e mezza di lotta. Rublev trova così la seconda vittoria consecutiva su Medvedev dopo quella nella semifinale di Cincinnati 2021. Per Rublev, Medvedev era a lungo stato un tabù. Decisivo in questo match anche la gestione dei nervi da parte di Rublev. Stasera Djokovic-Tsitsipas alle 21:00.

