Firenze - E' un Lorenzo Musetti affranto quello che si presenta in conferenza stampa nella pancia del Pala Wanny dopo - E' un Lorenzo Musetti affranto quello che si presenta in conferenza stampa nella pancia del Pala Wanny dopo la sconfitta con Auger Aliassime in semifinale al Firenze Open . La prima domanda va dritta al punto, ovvero "all'infortunio" sofferto sul 2-5 del primo set. Ecco la risposta dell'azzurro:

"E' mal di stomaco, un blocco del diaframma non saprei come definirlo. Mi ha abbastanza condizionato, anche se non voglio togliere alcun merito a Felix che ha iniziato fin da subito a giocare veramente bene e darmi fastidio col suo gioco. Sicuramente non ero al mio meglio dal punto di vista fisico. Sono amareggiato. Cercherò di trovare il lato positivo da questa sconfitta".

Sul problema di respirazione

"Ho avuto lo stesso problema nel circuito Juniores dove non ero abituato a certi tipi di pressione. Le prime esperienze. Ora era da tanto che non mi capitava, era successo contro Baez alle Next Gen di Milano l'anno scorso e una volta che mi viene in campo è difficile da gestire. Non ho mai sofferto di attacchi di panico, ma è una cosa che non riesci a superare durante la partita. E ci vuole tempo per tornare alla normalità, Non mi sono voluto ritirare perchè non mi sembrava giusto nei confronti delle persone che erano venute qui a vedermi. Ho preferito di cercare di tirare fuori quello che avevo e di chiudere dignitosamente. Ora mi sento un po' debole e triste per come è finito il torneo".

