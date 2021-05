Termina anzitempo la sfida tutta italiana tra Stefano Travaglia e Marco Cecchinato, valida per il primo turno dell’ATP di Ginevra (Svizzera). Sulla terra rossa elvetica l’ascolano si è ritirato sullo score di 6-3 3-0 in favore del siciliano, dando modo quindi a Cecchinato di continuare la propria avventura. Sarà dunque il n.104 del mondo ad affrontare negli ottavi di finale la testa di serie n.2 del torneo Denis Shapovalov.

La cronaca del match

Un primo set equilibrato nel quale entrambi i giocatori hanno fatto vedere le cose migliori in risposta e dove nella stretta finale il siciliano ha mostrato la propria superiorità, approfittando di un Travaglia sempre più in difficoltà. Dopo lo “scambio di cortesie” del secondo e settimo game, infatti, il palermitano ha cambiato marcia archiviando la pratica sul 6-3. Un secondo set che ha confermato il trend, con l’epilogo descritto precedentemente. Da sottolineare i 3 ace messi a segno da Cecchinato in un fondamentale che non sempre gli è stato amico.

