L'impatto di Daniil Medvedev con la terra battuta di Ginevra è stato piuttosto brusco: il russo non scendeva in campo da due mesi, dai quarti di finale a Miami contro Hubert Hurkacz. Da lì uno stop per rimuovere un'ernia, avvolto dalle polemiche per la decisione di Wimbledon di escludere russi e bielorussi dalla competizione.