Si sta concludendo la seconda giornata, per quanto concerne il tabellone principale di singolare maschile, del torneo ATP 500 Queen’s 2022 di tennis: sull’erba londinese si è giocato il primo turno, con l’azzurro Lorenzo Sonego battuto dal lucky loser statunitense Denis Kudla per 6-4 4-6 6-4, il quale ora sfiderà Matteo Berrettini per un posto ai quarti.

La cronaca del match

Ad

La partita inizia male per Sonego. Kudla vola infatti subito sul 2-0 e poi nel terzo gioco va sul 15-40. L’azzurro però non molla e prima cancella le due palle break consecutive, poi ne annulla un’altra ai vantaggi e successivamente chiude il game portandosi sull’1-2. Superata la paura il torinese si carica e ribalta il punteggio con tre giochi di fila (3-2). L’inerzia sembra dunque tutta in favore dell’italiano, ed invece ecco un altro colpo di scena: nel settimo game l’azzurro si spegne ed il suo avversario ne approfitta per strappare il servizio a zero (3-4). A questo punto Sonego prova a reagire nuovamente, ma lo statunitense prima conquista il 5-3 dopo aver annullato due palle del controbreak e poi trova il 6-4 nel decimo gioco.

ATP, Stoccarda Sonego è un gatto: tuffo alla Panatta che sorprende Berrettini 10/06/2022 A 11:55

Il secondo set inizia senza grossi scossoni, poi nel quarto gioco il numero 32 al mondo riesce a rubare la battuta al suo avversario alla prima palla buona (3-1). Kudla non si scoraggia e conquista subito il controbreak, ma Sonego è cinico nel turno di risposta successivo e riallunga subito (4-2). L’azzurro vince il settimo game recuperando dal 15-40 e poi, dopo il 3-5 del suo avversario, porta a casa il 6-3 che sposta il match al terzo parziale.

Nella partita decisiva Sonego parte bene, trovando il break a trenta alla seconda occasione nel gioco d’apertura, ma poi lo statunitense centra il controbreak nel quarto game alla terza opportunità dopo essersi portato sullo 0-40. Da quel momento i servizi dominano, fino al decimo gioco, quando Sonego serve per restare nel match sotto 4-5, ma concede un match point a Kudla, che lo sfrutta chiudendo sul 6-4.

Le statistiche sottolineano il predominio di Kudla, che vince 95 punti contro gli 88 dell’avversario, strappando il servizio all’azzurro per cinque volte, con un totale di 5/13 nel dato delle palle break, mentre lo statunitense concede otto break point in favore di Sonego, che ne converte quattro.

Berrettini vince il derby con Sonego: rivivi il match in 50''

ATP, Stoccarda Berrettini fa suo il derby con Sonego: vola in semifinale con Otte 10/06/2022 A 10:35