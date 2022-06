Domenica 19 giugno, nella finale del torneo ATP 500 di Londra del Queen's, Matteo Berrettini affronterà il serbo Filip Karjinovic, numero 48 del mondo. Sarà il terzo confronto tra i due in carriera, i primi due vinti entrambi da Berrettini. Primo successo nella finale di Budapest del 2019, con successo per 4-6 6-3 6-1. Il secondo più recente, ai quarti di Belgrado 2021, dove sulla terra serba Matteo passò per 6-4 6-4. Krajinovic va alla caccia del primo titolo ATP della carriera, mentre Matteo, alla decima finale, cercherà il settimo sigillo e la conferma dopo il titolo vinto qui lo scorso anno.

Quando e a che ora sarà la finale Berrettini-Krajinovic?

Domenica 19 giugno

Campo Centrale - ore 14:30

Berrettini-Krajinovic, dove vederla in tv

Berrettini-Krajinovic, match valido per la finale del torneo ATP 500 del Queen's, verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Il match sarà disponibile anche su Sky Sport oltre che in live streaming su NOW TV. Eurosport.it vi offrirà la diretta scritta in tempo reale, oltre che i consueti approfondimenti e highlights su sito e app.

Il percorso di Matteo Berrettini

Primo turno: BERRETTINI b. Evans 6-3 6-3

Ottavi: BERRETTINI b. Kudla 3-6 7-5 6-4

Quarti: BERRETTINI b. Paul 6-4 6-2

Semifinale: BERRETTINI b. van de Zandschulp 6-4 6-3

Il percorso di Filip Krajinovic

Primo turno: KRAJINOVIC b. Brooksby 6-4 6-3

Ottavi: KRAJINOVIC b. Querrey 4-6 6-3 6-4

Quarti: KRAJINOVIC b. Peniston 4-6 6-3 6-3

Semifinale: KRAJINOVIC b. Cilic 6-3 6-3

Berrettini: "Fantastico vincere subito dopo il 1° infortunio serio della carriera"

