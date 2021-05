Era una partita da vincere. E Matteo Berrettini non ha deluso le aspettative. Contro l’argentino Federico Delbonis, n°77 della classifica ATP, Berrettini partiva con tutti i favori del pronostico del caso e relativa conseguente pressione. Il romano però ha gestito tutto sommato bene una partita più complicata di quanto dicesse la classifica.

Il mancino argentino infatti si è confermato avversario tosto nonché in grande forma, come del resto testimoniavano gli scalpi importanti di due giocatori come Carreno Busta – testa di serie n°10 del torneo – e Albert Ramos, fresco vincitore settimana scorsa dell’ATP all’Estoril. Berrettini si è però affidato a una maggiore freddezza nei momenti chiave, con due allunghi importanti laddove contavano davvero ai fini del risultato finale - per la cronaca 7-6 6-4.

Questa partita infatti ha raccontato per lunghi tratti di un deciso equilibrio, ma Berrettini ha svoltato la gara con i guizzi nel tie-break e nel finale del secondo set. Fondamentale senza dubbio il primo parziale, con Matteo, al tie-break, in grado di risalire da una situazione di 1-4 sotto. Da lì 6 punti consecutivi, per un finale di 7-4 a favore del romano. L’altro momento decisivo, invece, nell’ultimo game della partita, ovvero il decimo gioco del secondo set. Risposte importanti dal dritto – in grado di sparare un totale di 19 vincenti stasera – e un piccolo aiutino di Debonis con il doppio fallo sanguinoso, hanno consegnato a Berrettini le chiavi di una partita che per quanto visto, alla fine, sarebbe potuta diventare anche più complicata. Berrettini invece ne esce bene, se non per quella mancanza di killer-instinct che a inizio secondo set avrebbe potuto portare il romano a un finale meno complicato. Da 4-1 avanti nel tie-break, infatti, Delbonis aveva accusato un passaggio a vuoto che con 14 punti a 1 aveva portato Berrettini sopra di un break anche a inizio del secondo parziale. Al servizio però il romano non era riuscito a dare la spallata per il 3-0, rimettendo così l’avversario dentro la battaglia.

prima volta in carriera ai quarti del Masters 1000 di Madrid – miglior risultato mai raggiunto da un italiano – e soprattutto lo fa contro un avversario alla sua portata: Christian Garin. Il cileno, Poco importa, comunque, ora, considerato l’epilogo finale. Berrettini vola per laai quarti del Masters 1000 di Madrid –– e soprattutto lo fa contro un avversario alla sua portata:. Il cileno, giustiziere oggi di Medvedev , è senza dubbio avversario tosto su questa superficie; come del resto sa bene anche Berrettini, che a Monaco di Baviera nel 2019 ha trovato in Garin l’unico avversario in grado di batterlo in una finale ATP . Al tempo stesso però c’è la consapevolezza che l’altura della capitale spagnola può dare un mano al suo schema preferito: servizio e dritto. La chance di spingersi ancora un po’ più in là, insomma, è assolutamente alla portata di Berrettini. Appuntamento domani sera: ultimo match in programma sul campo Sanchez.

