Una partita difficile per Jannik Sinner, quella dell’esordio nel Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’altoatesino ha sconfitto l’americano Tommy Paul con il Sulla terra rossa della Caja Magica, l’altoatesino ha sconfitto l’americanocon il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3, dovendo annullare tre match-point nel secondo set e rimanere in campo quasi tre ore.

Un altro incontro per Jannik dunque con palle match da annullare, il quarto della serie in questo 2022. Indubbiamente una qualità quella dell’altoatesino, che però ha fatto un po’ preoccupare relativamente alle condizioni fisiche, visto l’intervento del fisioterapista sullo score di 2-1 del terzo parziale.

Sinner, però, ha tranquillizzato tutti in conferenza stampa, analizzando il proprio incontro. “Ho cercato di fare il mio gioco, qualche volta ha funzionato qualche volta un po’ meno. Però è stata una partita difficile, perché con Tommy Paul non ci avevo mai giocato e né mai allenato, era tutto nuovo sia per me che per lui e credo che alla fine sia stata una partita molto difficile ma anche positiva“, le parole dell’altoatesino (fonte: Ubitennis).

Successivamente, la descrizione del suo status atletico: “Fisicamente sto bene, ho sentito solo una piccola cosa in mezzo al tiebreak del secondo set e volevo solo fare un check con il fisioterapista ed era tutto a posto. Era nell’adduttore a sinistra. Ho avuto più difficoltà a chiudere il primo set quando era più o meno 6-3, in ogni caso c’è sempre più pressione nei punti importanti, nelle palle break, nei set point, match point, e credo di aver giocato bene quei punti lì“.

Sinner, dunque, si prepara al prossimo confronto con l’australiano Alex de Minaur, confortato dal 3-0 in proprio favore nei precedenti, ma in questo caso parliamo del primo match sulla terra tra i due: “Con lui ci ho giocato già un paio di volte contro. Sarà una partita difficile. L’australiano sta giocando bene, ha perso al terzo set a Barcellona contro Carlos (Alcaraz ndr.) avendo match point. Dovrò alzare il livello e vediamo come va“.

