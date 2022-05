Fabio Fognini è stato travolto da un Nikoloz Basilashvili in stato di grazia. Senza dubbio un inizio scorbutico per gli italiani alla Caja Magica: Sinner ha dovuto annullare tre match point all'americano Paul per avanzare al secondo turno, Musetti è costretto a rincorrere Ivashka, e il veterano azzurro

La racchetta d'Arma di Taggia esce subito di scena a Madrid, incassando un doloroso 5-7 4-6 in un'ora e 21 minuti e rinunciando a un sedicesimo di finale di lusso contro il paladino locale Carlos Alcaraz. A sfidare l'enfant prodige di Murcia - che ha sfruttato un turno di bye - sarà invece il georgiano, che sposta così sul 2-1 in suo favore il conteggio dei confronti diretti con Fognini.

Basilashvili entra in campo centratissimo, trova la profondità giusta per non concedere diritto di replica al ligure e sfonda al terzo e settimo gioco del primo set. Fognini è un leone ferito, e dopo non essere riuscito a strappare nemmeno un punto nei primi tre turni a servizio dell'avversario, riesce a coglierlo di sorpresa riaprendo un parziale che sembrava ormai scontato. Da 5-2 a 5-5, il georgiano perde completamente contatto con la partita e consente a Fabio di infilarsi. Ma proprio sul più bello, il rovescio tradisce Fognini: l'azzurro stecca l'impossibile nell'undicesimo gioco, regalando il terzo e decisivo break al georgiano.

Il braccio incandescente di Basilashvili percuote il 35enne azzurro anche nel secondo set: dopo un reciproco scambio di regali a primo e secondo game, il georgiano imprime il colpo di reni decisivo al 5°: Fognini lotta, ma alla fine il magro 56% di punti vinti con la prima di servizio non può bastare per ribaltare il destino del match. Basilashvili prenota dunque un secondo turno pirotecnico con Carlos Alcaraz.

