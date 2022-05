approccio migliore al sedicesimo di finale contro Sebastian Korda: detto fatto. Musetti getta le basi per una serata memorabile sin dal primo set, chiudendo poi sul 6-4 6-3 finale. Contro Sascha Zverev, agli ottavi, sarà mission impossible. Ma i picchi raggiunti dal tennis estroso del carrarino quest'oggi, fanno sembrare l'ostacolo tedesco meno imponente. Lorenzo Musetti ha imparato molto nel corso di questa lunga marcia spagnola. Gli ottavi di finale conquistati quest'oggi sono il frutto di un lavoro certosino sugli errori passati. Registrare e correggere il tiro, un'opera mai banale. Dopo la partenza ad handicap nell'esordio del tabellone con Ivashka infatti, coach Tartarini aveva chiesto al suo allievo un: detto fatto. Musetti getta le basi per una serata memorabile sin dal primo set, chiudendo poi sul 6-4 6-3 finale.. Ma i picchi raggiunti dal tennis estroso del carrarino quest'oggi, fanno sembrare l'ostacolo tedesco meno imponente.

Contro l'americano, l'azzurro impone la legge della sua superficie preferita: l'azzurro sfrutta a pieno il tappeto rosso del campo 3, ricama lontanissimo dalla riga di fondo campo per poi prendere in mano le redini dello scambio col dritto. Musetti strappa il doppio vantaggio al primo e al settimo game grazie a delle variazioni ben assestate, un dignitoso numero di prime tenute in campo (68%) e a un Korda decisamente sottotono. Dalla parte dell'americano piovono leggerezze in tutte le fasi: dal rovescio, al dritto, al timing a rete.

Nonostante ciò i due si danno fastidio sistematicamente, portando ai vantaggi una buona fetta dei giochi, con Korda capace di recuperare un break di svantaggio dopo 8 punti consecutivi tra ottavo e nono game. Bravo Musetti a rientrare in partita all'ultima chiamata. Game tenuto a zero e primo set in cassaforte sul 6-4.

L'esatto copione del primo set si ripropone in avvio di secondo: break a freddo di Musetti, che impensierisce Korda in tutti i suoi turni a battuta. Inizialmente, il livello del tennis dell'americano precipita anche a causa dell'acutizzarsi di un acciacco fisico: al terzo gioco Korda richiede un medical timeout per un dolore all'inguine.

Il tempo speso negli spogliatoi giova decisamente al tennista della Florida, che appena rientrato aggredisce con successo il servizio dell'italiano: ma incassato un controbreak al sesto gioco, Musetti non dispera. Con sangue freddo e dei colpi di rarissima bellezza brekka l'americano due volte per archiviare la pratica sul 6-4 6-3.

