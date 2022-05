basta una gran ripresa per ribaltare il bielorusso Ilya Ivashka e sfatare il pungente tabù del terzo scoglio; il carrarino infatti non giocava quattro partite consecutive in un torneo affronterà il vincente del derby a stelle e strisce tra Korda e Opelka. Lorenzo Musetti esce indenne da un pomeriggio spaccato a metà: prima, affaticato dal torrido sole di Madrid, l’azzurro stecca completamente l’approccio della gara. Ma dopo il rovesciarsi dell’improvvisa grandine sulla terra madrilena, Lorenzo ritrova il suo miglior tennis:il carrarino infatti non giocava quattro partite consecutive in un torneo da Parigi-Bercy , dove peraltro perse la seconda partita qualificandosi come lucky loser. Il cammino dell’italiano continua così al secondo turno, dove

La cronaca del match

Contratto e succube delle scorie procurate da , il toscano fatica a trovare ritmo e sensibilità nei suoi colpi sin dai blocchi di partenza. A Ivashka basta sciogliere il braccio per mandare fuorigiri la risposta di Lorenzo - che raccoglie un impietoso 13% sulla prima e 18% sulla seconda del bielorusso; Musetti incassa due break salatissimi al terzo e quinto game, mollando la presa dopo appena 30 minuti nel primo parziale. un intenso turno di qualificazione , il toscano fatica a trovare ritmo e sensibilità nei suoi colpi sin dai blocchi di partenza. A Ivashka basta sciogliere il braccio per mandare fuorigiri la risposta di Lorenzo - che raccoglie un impietoso 13% sulla prima e 18% sulla seconda del bielorusso; Musetti incassa due break salatissimi al terzo e quinto game, mollando la presa dopo appena 30 minuti nel primo parziale.

Il turning point della giornata questa volta, non passa necessariamente dalla racchetta dell'azzurro: una violenta grandinata invade improvvisamente il campo 5, costringendo i tennisti a una lunga pausa. Lorenzo ne approfitta per raccogliere idee ed energie, e riprende con prepotenza al cessare dei tuoni. Musetti inizia a bombardare Ivashka con i colpi estrosi a cui ci ha spesso abituati, raccoglie e sfrutta le sue prime due palle break al sesto game.

La resistenza del bielorusso si traduce in un controbreak immediato, ma a quel punto la forbice agonistica tra i due non può che allargarsi sempre più: Musetti si procura altre due palle break e trafigge l'avversario con un rovescio da fantascienza. Sul 2-6 6-3, l'inerzia si inverte in suo favore.

Rinvigorito dal ribaltone del secondo parziale, Musetti trova le energie per reagire anche nel 3°: Lorenzo rimedia a due errori col rovescio nel sesto game con due passanti magistrali nel settimo, imponendo un funambolico controsorpasso all’11°: Ivashka qui sbaglia troppo in volée e col dritto, concedendo la partita su un piatto d'argento.

