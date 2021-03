Novak Djokovic che ha rinviato ulteriormente il ritorno in campo dopo la condizione deficitaria post Australian Open ( Martedì 23 marzo comincerà il Masters di Miami , in un'edizione molto particolare visto che nel 2020 non si è disputata a causa del covid. Oltre a Roger Federer e Rafa Nadal , però, mancherà un'altra star nel torneo della Florida: ha dato forfait infattiche ha rinviato ulteriormente il ritorno in campo dopo la condizione deficitaria post Australian Open ( comunque vinto dal serbo ).

Con una stories su instagram, Djokovic ha spiegato il perché del forfait e si è scusato con i fan che lo avrebbero voluto vedere a Miami...

Cari fan, mi dispiace annunciare che quest'anno non sarò a Miami. Ho deciso di utilizzare questo tempo prezioso per stare a casa con la mia famiglia. Con tutte le restrizioni, ho bisogno di trovare un equilibrio nel mio tempo tra tour [nel lavoro] e casa. Non vedo l'ora di tornare di nuovo il prossimo anno. [La stories di Djokovic]

Djokovic, inoltre, è il detentore del record di vittorie - insieme ad André Agassi - dell'Open di Miami con 6 successi nel singolare. Restiamo quindi in attesa di capire quando il serbo rientrerà in campo: l'ultimo match disputato resta quello del 21 febbraio scorso nella finale degli Australian Open contro Daniil Medvedev. Il posto di Djokovic è stato già assegnato: ha ricevuto una wild card l'australiano Alexei Popyrin.

