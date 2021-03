Il Masters 1000 di Miami continua a perdere pezzi pregiati del mondo del tennis. Dopo il forfait di Roger Federer, annunciato dallo svizzero con grande anticipo , anche Rafael Nadal a meno di una settimana dal via del primo ‘1000’ della stagione rinuncia al torneo sul cemento della Florida.

Ad annunciarlo è lo stesso tennista spagnolo attraverso i propri canali social. Nadal si è così espresso: “Ho bisogno di recuperare a pieno e di prepararmi per la stagione della terra rossa in Europa. Un saluto in particolare a tutti i miei tifosi negli Stati Uniti e in particolare alla comunità ispanica della Florida che mi ha sempre fatto sentire un gran tifo”.

Nadal dunque, come Federer, rinuncia alla mini-trasferta americana, quest’anno per altro mozzata dalla cancellazione del torneo di Indian Wells (che al momento resta solo “sospeso” ma il cui nuovo inserimento in calendario non è stato comunicato e resta tutt’altro che certo).

