Si era detto fiducioso Daniil Medvedev a chi, in conferenza stampa, gli faceva notare alla vigilia come contro Roberto Bautista-Agut avesse sempre perso. Il tennis però nonostante tutti i valori a volta sa regalare degli accoppiamenti che mal si sposano: e quello tra il russo testa di serie n°1 di questo torneo e il tennista spagnolo è evidentemente uno di questi.

Nella notte, infatti, ha vinto ancora Bautista. Un 6-4 6-2 perentorio quello del tennista iberico che come a Chennai nel 2017 e come l’anno scorso ai quarti di Cincinnati, si è preso lo scalpo di Medvedev. Una vittoria importante, di peso, di personalità, che conferma ancora una volta il valore del tennista spagnolo: uno dei più sottovalutati su questa superficie.

Nel torneo femminile invece da registrare il ritorno ad alto livello di. Vincitrice due anni fa dello US Open, la canadese si era persa in mille infortuni che dal punto di vista fisico ne avevano minato il rendimento. Se sta bene però Andreescu è una giocatrice coi fiocchi e su questa superficie è un’insidia assoluta per tutte. La canadese ha infatti messo fine alla corsa di una delle giocatrici più in forma delle ultime settimane: Sara Sorribes. La spagnola, riuscendo qui a Miami a imporsi sempre al terzo set contro Pera, Brady, Rybakina e Jabeur. Non ci è riuscita con Andreescu che si è imposta per 6-4, 3-6, 6-3. La canadese sfiderà Maria Sakkari, giustiziere di Naomi Osaka . Barty-Svitolina l’altra semifinale.