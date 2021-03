Ormai Benoit Paire fa più notizia per quello che non fa in campo, piuttosto per quello che fa. Il tennista francese, infatti, ormai scende in campo in maniera svogliata, irritante per pubblico ed avversari, in una sorta di polemica infinita. Contro chi? Questo non è dato a sapersi. Un talento sprecato, almeno fino a questo momento. Dopo un 2019 e un 2020 in netto calo, il tennista classe 1989 ha aperto la nuova stagione collezionando ad oggi, lunedì 29 marzo, una sola vittoria. Un filotto di sconfitte notevole ( . Il tennista francese, infatti, ormai scende in campo in maniera svogliata, irritante per pubblico ed avversari, in una sorta di polemica infinita. Contro chi? Questo non è dato a sapersi. Un talento sprecato, almeno fino a questo momento. Dopo un 2019 e un 2020 in netto calo, il tennista classe 1989 ha aperto la nuova stagione collezionando ad oggi, lunedì 29 marzo, una sola vittoria. Un filotto di sconfitte notevole ( l’ultima al Masters 1000 di Miami contro il nostro Lorenzo Musetti) pesantemente aggravato da un atteggiamento letteralmente inaccettabile.

L'opinione di Marion Bartoli

"Dovrebbe essere sanzionato – le sue parole riportate da TennisWorldItalia.com – Giocando e comportandosi in questo modo sta danneggiando il mondo del tennis. Quando i giovani e in generale le nuove generazioni lo guardano possono pensare che il suo modo di comportarsi sia legittimo, è questo il problema. Credo che l’ATP debba avere un senso di responsabilità nel dire che non si può mostrare di giocare il tennis in questo modo e che andrebbero prese dei provvedimenti".

Benoit Paire ha voluto spiegare il suo pensiero

"Il circuito Atp è diventato triste, noioso e ridicolo. Mi diranno che non mi rendo conto di quanto sono fortunato etc etc, ma giocare in stadi senza pubblico e senza alcuna atmosfera con gli organizzatori che ti vietano di uscire dall’albergo è assurdo. Quindi dico che ho bisogno di adattarmi a questo nuovo pseudo circuito dell’ATP e proverò a sforzarmi per riscoprire il vero piacere di giocare a tennis. Non parlo di risultati, ma il mio obiettivo è tornare nuovamente a sorridere in campo".

