dopo l’ennesimo trionfo agli Australian Open , si sta godendo un po’ di riposo, anche per recuperare da un piccolo problema fisico accusato nel corso del primo Slam della stagione . Il serbo, però, ha già programmato quelli che saranno i prossimi principali impegni del 2021. Il campione serbo ha puntato il mirino sul(22 marzo-4 aprile) dove, neanche a dirlo, parte con i favori del pronostico.è riuscito a trionfare nel torneo statunitense per ben 6 volte in carriera (record di vittorie al pari di Andre Agassi), anche se l’ultimo successo risale al 2016. L’attenzione del numero 1 del mondo si sposterà poi sul(12-18 aprile), con il consueto cambio di superfice e il passaggio sulla terra rossa in un torneo che non vince dal 2015. Molto verosimilmente il vincitore deglipreparerà il torneo che si disputerà nel Principato di Monaco nella seconda settimana di aprile prendendo parte a qualche ATP 250. A seguirenon mancherà al torneo di casa ain calendario dal 19 al 25 aprile proprio al termine del Masters 1000 di Monte Carlo, un evento che riappare nove anni dopo la sua ultima edizione, in sostituzione dell'Open di Ungheria, e che si giocherà al 'Novak Tennis Center'.