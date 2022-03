Non ci sarà Matteo Berrettini al Masters 1000 di Miami, che per lui avrebbe dovuto prendere il via quest’oggi contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Il romano, infatti, ha dato forfait a causa di un problema alla mano destra, a seguito del quale ha evidentemente preferito non rischiare. Per il numero 1 d’Italia, dunque, ritorno previsto a Montecarlo, dove comincia per molti big la stagione sulla terra rossa. Al suo posto un lucky loser del quale non è ancora stato comunicato il nome.

Si tratta almeno del secondo problema fisico occorso a Berrettini nel corso della stagione, dopo quello addominale che lo ha fermato all’ATP 500 di Acapulco. E si avvicina per lui un periodo complicato in termini di punti da difendere: i 250 di Belgrado, i 600 di Madrid, i 360 del Roland Garros, i 500 del Queen’s e i 1200 di Wimbledon. Per l’Italia, dunque, restano tre i giocatori impegnati oggi: Fabio Fognini, contro il giapponese Taro Daniel alle 16:00 sul campo Butch Buchholz, Jannik Sinner, opposto al finlandese Emil Ruusuvuori come terzo match sul campo 7, e Lorenzo Sonego, al via subito dopo l’altoatesino con l’americano Denis Kudla.

