Daniil Medvedev non riesce a completare l’ultimo passo. Nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami il tennista russo si deve infatti arrendere al campione uscente di questo torneo, Hubert Hurkacz, vincitore del match per 7-6 6-3.

E’ una vittoria importante per Hurkacz perché concede al polacco la possibilità di continuare a difendere tanti punti, ma è una sconfitta “pesante” per Medvedev proprio in virtù di quanto in palio oggi. Con una vittoria infatti il russo sarebbe tornato alla posizione n°1 del ranking ATP, spodestando da lunedì Novak Djokovic. Così non è stato, con il serbo che dunque potrà estendere ulteriormente il suo regno di leader della classifica, arrivando così a 364 settimane (già record all-time nel maschile, punta alle 377 di Steffi Graf record assoluto della disciplina).

Il match

Non è stata una grandissima partita quella che ha chiuso la sessione diurna di questa giornata a Miami. Medvedev in particolare a lungo non è apparso al meglio, commettendo tanti errori e alla fine svelando inevitabilmente il proprio problema dopo la richiesta d'intervento del medico, che gli ha consegnato delle pillole per dei dolori lamentati allo stomaco.

Il russo era comunque in qualche modo riuscito a rimettere in piedi un primo set in cui era sotto – e che sembrava compromesso – per via di un Hurkcaz incapace a sua volta di convertire tante buone occasioni. Insomma, il vero spartiacque di una partita con tante occasioni, ovviamente, è stato il tie-break del primo set, vinto dal polacco per 9 punti a 7. Un cuscinetto di vantaggio che ha tranquillizzato Hurkacz e complicato ancora di più i piani di un Medvedev lontano dalla sua miglior forma.

sfiderà uno tra Alcaraz e Kecmanovic. Attenzione però: nel mentre Hurkcaz dovrà giocare anche il doppio; insieme a Isner infatti Hurkacz è ancora impegnato in semifinale dove Alla fine dunque il polacco ha avuto il merito di sfruttare la propria chance e di prendersi la semifinale: lì. Attenzione però: nel mentre Hurkcaz dovrà giocare anche il doppio; insieme a Isner infatti Hurkacz è ancora impegnato in semifinale dove sfiderà il duo Kyrgios/Kokkinakis per un posto in finale

