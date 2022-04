Tanta voglia di giocare. Dal 10 al 17 aprile la stagione della terra rossa avrà inizio per il circuito ATP e la ormai abituale sede di Montecarlo darà il via alle danze. Tanta curiosità c’è per l’inizio di questo percorso sulla terra anche perché ci sono dei tennisti che vogliono avere delle risposte da se stessi.

Ci si riferisce a Jannik Sinner e a Novak Djokovic. L’altoatesino e il serbo per motivi diversi non hanno avuto troppe occasioni per mettersi in mostra quest’anno: Sinner negli ultimi due mesi è stato costretto a saltare i tornei di Rotterdam e di Marsiglia a causa del Covid, . L’altoatesino e il serbo per motivi diversi non hanno avuto troppe occasioni per mettersi in mostra quest’anno: Sinner negli ultimi due mesi è stato costretto a saltare i tornei di Rotterdam e di Marsiglia a causa del Covid, mentre si è dovuto ritirare negli ottavi di finale di Indian Wells e nei quarti di Miami per vari pr (attacco influenzale e vesciche). Nole, come è noto, ha dovuto pagare pegno per il suo non essere vaccinato contro il Covid, con tutto quello che ne è conseguito in Australia, e nei fatti in quest’annata non ha praticamente mai giocato con l’eccezione del torneo di Dubai, dove un grande Jiri Vesely seppe eliminarlo.

Ecco che quindi i due, residenti entrambi nel Principato, si sono allenati a poco meno da una settimana dall’inizio del torneo monegasco per acquisire dimestichezza con la terra. Per quanto detto, entrambi sono animati da spirito di rivalsa, ricordando tra l’altro che nel 2021 si incontrarono nel secondo turno di questo torneo con la vittoria di Djokovic in due parziali.

Il video dell'allenamento

