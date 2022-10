Napoli attende un vincitore italiano: domenica 23 ottobre,ad affrontarsi nella finale dell’ATP 250 che si sta svolgendo nel capoluogo della Campania. Il romano, non senza faticare, si è imposto in semifinale per 3-6, 7-6 (2), 6-3 contro l’americano Mackenzie McDonald, riuscendo a superare anche dei problemi di vesciche al piede. Successivamente è toccato al toscano andare a completare l’apoteosi tricolore contro il serbo Miomir Kecmanovic, sconfitto per 6-3, 6-4 I derby azzurri, nonostante il periodo d’oro che sta vivendo il tennis italiano, sono in realtà molto rari: basti pensare che anche Sinner e Berrettini, sino ad oggi, non si sono mai incrociati.