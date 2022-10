Dopo la sconfitta a sorpresa di settimana scorsa a Firenze trova subito la rivincita nel torneo di Napoli. E’ un buon esordio quello dell’azzurro che supera lo spagnolo Roberto Carballes Baena col punteggio di 6-4 6-2. Un Berrettini che è stato così subito in grado di cancellare quanto successo settimana scorsa sull’indoor di Firenze, giocando una partita decisamente più solida al servizio rispetto a quella di 7 giorni fa in Toscana e strappando un successo fondamentale in ottica Nitto ATP Finals. L’azzurro ha infatti confessato di “ crederci ancora ”, ma per la rincorsa alla settima posizione occupata al momento da Felix Auger-Aliassime serve recuperare quasi 800 punti (795). Fondamentale dunque partite dai 250 punti che mette in palio proprio il torneo di Napoli, dove Berrettini è il secondo giocatore con miglior classifica dopo lo spagnolo Carreno Busta (impegnato più tardi con Fognini).