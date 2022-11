Fabio Fognini ha iniziato il suo percorso nel tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy con il successo contro il numero 308 del mondo, la wild card francese Athur Fils , con il punteggio di 7-6 6-7 6-2. Al secondo turno sfiderà Grigor Dimitrov, vincitore 7-6 7-6 su van de Zandschulp. Due ore e mezza in cui il tennista ligure ha come spesso successo in carriera mostrato tutto e il contrario di tutto: giocate splendide, punti incredibili, per poi cadere in qualche provocazione del pubblico e rispondere per le rime. Tennis Tv ripropone sui suoi profili social