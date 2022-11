Due giorni fa, una sconfitta al terzo set. Oggi, nell’immediata rivincita, un successo in più di due ore e mezza. Il tennis è così: dà spesso un’immediata opportunità di doversi rifare. Non ha dovuto attendere molto Fabio Fognini che contro il numero 308 del mondo, la wild card francese Athur Fils, classe 2004, si è preso il successo sicuramente più “importante” delle due partite giocate. In tabellone ripescato come lucky loser grazie al forfait di Matteo Berrettini, Fongini ha subito ritrovato quel Fils che l’aveva battuto 6-3 3-6 6-4 nell’ultimo turno di qualificazione.

Ad

Oggi una nuova battaglia, con altri 3 set e più di due ore e mezza in campo. Due ore e mezza in cui Fognini ha come spesso successo in carriera mostrato tutto e il contrario di tutto: giocate splendide, punti incredibile, per poi cadere in qualche provocazione del pubblico e rispondere per le rime. Ne è però uscito vincitore, per il gran livello mostrato nel terzo set nonostante tutto e per il calo un po’ fisiologico del giovane avversario, sicuramente meno abituato a questo tipo d'incroci caldi: 7-6 6-7 6-2 il punteggio con cui si è imposto oggi Fognini, che centra così il 2° turno del Masters 1000 di Bercy dove sfiderà il vincente di Dimitrov-van de Zandschulp.

ATP, Napoli Fognini si arrende a Carreno Busta: stop agli ottavi 21/10/2022 ALLE 10:41

Fognini-Bolelli: occhio al doppio

Per quanto il singolare rappresenti un’opportunità di risalire un po’ in classifica – a oggi Fognini è 59 del mondo – è nel doppio insieme a Simone Bolelli che l’azzurro dovrà mettere tutte le sue forze. I due sono ancora in corsa per un posto alle ATP Finals ma dovranno in sostanza centrare almeno la finale per poter qualificarsi a Torino. Fognini e Bolelli saranno impegnati più tardi nel corso di questa giornata contro Kubot e Gonzalez.

Panatta: "Finals a Malaga? Fognini e Bolelli saranno decisivi"

ATP, Napoli Fognini batte il francese Grenier e accede agli ottavi 20/10/2022 ALLE 13:24