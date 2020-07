Dopo settimane di discussioni, arrivano le nuove indicazioni per il finale di stagione nel mondo del tennis maschile: i tennisti potranno solo guadagnare punti e non perderli come invece era consuetudine nel passato. Inoltre ufficiale anche la non obbligatorietà di tutti i tornei da qui a fine anno, slam inclusi.

Erano attese da settimane, con indiscrezioni, calcoli, ipotesi e teorie varie. Oggi però l’ATP ha comunicato le variazioni di alcuni regolamenti solitamente in essere. Tra i più interessanti, quello del calcolo del ranking.

Alla ripresa delle attività del circuito, infatti, i tennisti non perderanno punti in classifica. E’ questa la novità più importante. I punti conquistati resteranno quelli della passata edizione, a meno che non vengano rimpiazzati da un risultato migliore. In sostanza, dunque, fino a fine anno, i tennisti potranno solo guadagnare punti e non perderli.

Il regolamento del ranking ha da sempre operato con la formula dei risultati ‘Best 18’ basandosi su un periodo di 52 settimane ma a causa dello stop per il Covid-19 l’ATP ha deciso di estendere il periodo a 22 mesi, da marzo 2019 a dicembre 2020 con il ranking cristallizzato al 16 marzo 2020 (pochi giorni dopo la sospensione ufficiale del circuito). Inoltre i tornei che si giocheranno nella parte finale della stagione 2020 non saranno considerati obbligatori per il ranking.

Niente Race, per le ATP Finals si guarderà semplicemente la classifica

L’altra novità è nell’abolizione della Race, ovvero i punti conquistati nel singolo anno solare che valgono ai primi 8 la qualificazioni delle Finals di Londra. In questa stagione non ci sarà dunque la Race to London, bensì verrà usata la classifica ATP del prossimo 9 novembre (quella successiva al Masters 1000 di Parigi Bercy), da cui saranno decurtati i punti ottenuti alle Finals del 2019.

Nessuna obbligatorietà di partecipazione

Infine confermato come nessun torneo sarà obbligatorio anche ai fini del ranking. Una notizia in qualche modo già anticipata dalle parole in esclusiva con Guy Forget, direttore del Roland Garros.

