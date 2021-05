Si ferma al secondo turno l’avventura di Stefano Travaglia agli Internazionali d’Italia 2021 . L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 7-6(2) 6-3 dal canadese Denis Shapovalov. Il tennista marchigiano ha giocato alla pari con il numero 14 del mondo per un set ma ha gettato la spugna nel secondo parziale. Avvio di partita estremamente equilibrato. Entrambi i tennisti gestiscono senza problemi i propri turni di servizio, a dimostrazione di ciò anche la percentuale dei punti ottenuti con la prima al termine del primo set: 85% per il canadese e 81% per Travaglia. Il primo sussulto lo regala proprio il marchigiano che nel nono game sale 15-40 ma non riesce a capitalizzare le due palle break in suo favore (4-5). Nel dodicesimo gioco è l’italiano a doversi difendere da un set point e ci riesce brillantemente portando la sfida al tie-break. Shapovalov è più deciso e incisivo nella scelta delle soluzioni, conquistando due mini break che valgono il 5-2 parziale che è il preludio al 7-2 finale.

Il secondo set si apre così come si era chiuso il primo ovvero con il canadese in spinta e che riesce a sfruttare una piccola indecisione al servizio di Travaglia per piazzare il break (0-1). L’azzurro appare in difficoltà sotto i colpi di Shapovalov tanto che nel quinto gioco si trova costretto ad annullare due palle break all’avversario (3-4). L’unica possibilità per il marchigiano di riacciuffare il numero 14 del mondo arriva nell’ottavo game ma il nordamericano si salva col servizio (3-5). Il canadese nel finale continua a spingere sull’acceleratore e trova anche il break che fissa il punteggio sul 6-3. Le statistiche mostrano la superiorità di Shapovalov che ha vinto il 90% di punti con la prima in campo, contro il 71% dell’italiano, e ha salvato le tre palle break a disposizione di Travaglia che è riuscito a portare a termine lo stesso compito solo cinque volte sulle sette possibilità a disposizione dell’avversario.

