Fabio Fognini e Lorenzo Musetti firmano, insieme, il risultato più interessante del primo turno del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia . Entrati con una wild card, i due hanno sconfitto i colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, numeri 1 del tabellone e numeri 4 della Race, oltre che, separatamente, numero 2 e 3 del mondo rispettivamente nel ranking di doppio basato sulle 52 settimane. Il punteggio finale del match è di 7-6(7) 6-4 dopo un’ora e 46 minuti in cui i colombiani avrebbero potuto vincere il primo set per tre volte, ma non ci sono riusciti, e gli italiani ne sono invece stati in grado alla seconda occasione. Il break decisivo nel secondo parziale, invece, è arrivato in corrispondenza dell’ultimo gioco, e dunque del termine dell’incontro, al terzo match point.