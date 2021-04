Roger Federer non parteciperà agli Internazionali d'Italia 2021. Lo svizzero è l'unico grande assente nell'entry list del torneo romano, in programma dal 9 al 16 maggio. Dal suo rientro, l'ex numero 1 del mondo ha giocato solamente sul cemento di Doha e si appresta a saltare il secondo grande torneo stagionale sulla terra, dopo il forfait di Monte Carlo. Ma cosa deciderà di fare per il resto della stagione sul rosso? All'orizzonte restano il Masters 1000 di Madrid e il Roland Garros, intervallati potenzialmente dall'Atp 250 di Ginevra. Ma in una stagione da calibrare come non mai su determinati obiettivi - Wimbledon e le Olimpiadi di Tokyo su tutti - il suo programma appare tutt'altro che scontato. Roma resta uno dei due Masters 1000 mai vinti da Federer (l'altro è proprio Monte Carlo), nonostante quattro finali disputate: due con Nadal, una con Djokovic e una con Felix Mantilla. La sua assenza lascia spazio in tabellone allo statunitense Reilly Opelka.

Federer: "Felice di essere tornato: è stata lunga e dura"

ATP, Monte Carlo Musetti si arrende a un Karatsev più forte: subito out a Monte Carlo 11 ORE FA

ATP, Cagliari Sonego, l'arte di non mollare mai e di vincere in silenzio 6 ORE FA