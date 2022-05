Esordio dolcissimo per Novak Djokovic nella capitale: il serbo si è imposto 6-3 6-2 sul russo Aslan Karatsev, prenotando gli ottavi di finale dopo un primo turno di bye. Il serbo continua a marciare lungo il sentiero della crescita dopo il lungo stop di inizio anno sul cemento. Dopo l'uscita di scena a Madrid per mano di un'incandescente Alcaraz, Nole ritrova il mordente proprio al Foro Italico, dove in carriera ha già conquistato 11 finali.