E derby sia: Fabio Fognini contro Jannik Sinner. Gli unici due italiani sopravvissuti all’ecatombe di primo turno, con tutti gli altri azzurri – 6 nel femminile, 5 nel maschile – che si sono dovuti subito arrendere. Nessuna sorpresa, però, in fondo. In questo torneo, vista anche l’assenza di Berrettini e Musetti per infortuni, e con lo stato di forma non brillantissimo dell’ex semifinalista Sonego , non si poteva sperare in molto di più., che ha rispettato i ranghi di favoritissimo contro lo spagnolo. Il classe ’97 iberico, sul Centrale, si presentava al match con Sinner forte del miglior momento in carriera – best ranking, ATP 40 – ma era anche reduce dai ko al primo turno a Barcellona e Madrid rispettivamente contro Ivashka e de Minaur. Non ha “fatto scherzi” insomma Martinez, così come non ha fatto sconti Sinner, troppo superiore nel ritmo dal fondo. Jannik è partito con un break a freddo in entrambi i set, dovendo gestire solo un mini passaggio a vuoto sul 5-3 del primo, quando al momento di chiudere ha invece perso il servizio. Un problema risolto davvero in maniera istantanea, con il miglior game della partita in risposta nel gioco successivo, valso il 6-4.