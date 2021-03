Si comincia subito a suon di palle break: Paul sfrutta la seconda su un rovescio di Sonego lungo di metri, fa sua la terza l’azzurro su dritto in corsa in rete dell’americano. Il torinese, sull’1-2, ha due chance di allungare, ma non le sfrutta, e sul 3-3 finisce per perdere di nuovo la battuta. Stavolta a tradire Sonego sono i tanti errori. Non ci sono più reali chance di avvicinarsi a un potenziale recupero, e così Paul giunge al 6-4 in 45 minuti.

Il secondo set è molto più lottato, ma inizia come il primo: break di Paul, controbreak di Sonego. L’azzurro sul 4-4 rischia grosso, dal momento che finisce sotto 0-30, ma l’americano si divora una volée molto facile per avere tre opportunità di servire per il match. Sullo slancio l’italiano tiene la battuta e poi trascina il match a un tie-break estremamente combattuto. Le occasioni ci sono da ambo le parti, con Sonego che non sfrutta un minibreak di vantaggio spedendo fuori un dritto non difficile. Il numero 56 del mondo, per andare a match point, s’inventa un recupero spaventoso di rovescio, ma l’italiano ribatte con uno scambio duro portato a casa e poi si procura la chance di allungare il match giocando un magistrale scambio duro. Paul riesce però a evitare il peggio, poi gioca una gran volée in allungo con il dritto e approfitta di una palla corta mal calibrata, e che finisce fuori, del suo avversario per avanzare. Che il match abbia nei dettagli la chiave è possibile evincerlo anche dalle statistiche, equilibrate assai: 70%-64% di prime in campo per l’americano, entrambi 67% di punti vinti sempre con la prima e 54%-52% con la seconda.