Una giornata infinita quella dell’ATP di Rotterdam . Sul cemento dei Paesi Bassi si è consumato un day-1 dalle palpitanti emozioni e i colpi di scena non sono mancati. Si parte dal ko inatteso del n.19 del mondo Felix Auger-Aliassime : il talentuoso canadese è stato sconfitto per 7-6(4) 6-1 da un redivivo Kei Nishikori (n.45 del ranking), che ha saputo approfittare di una prestazione negativa del rivale. Il nipponico, quindi, affronterà il vincente del derby australiano tra Alex de Minaur e John Millman , con il primo favorito per il successo. Continua il periodo molto difficile per il georgiano Nikoloz Basilashvili , battuto dal britannico Cameron Norrie (n.65 ATP) per 6-0 6-3. Il tennista del Regno Unito dovrà affrontare un secondo round molto impegnativo, visto che il prossimo avversario verrà fuori dall’incrocio tra lo svizzero Stan Wawrinka (testa di serie n.8) e il russo Karen Khachanov .

Buone notizie per Andy Murray: lo scozzese (ex n.1 del mondo e attuale n.123 del ranking), presente in tabellone attraverso una wild-card, ha battuto l’altra wild card del torneo Robin Haase per 2-6 7-6(4) 6-3. Una vittoria in rimonta per Andy che dovrà affrontare nel prossimo turno il vincitore del confronto tra il russo Andrey Rublev (n.8 del mondo) e l’americano Marcos Giron (n.80 ATP). Infine, al termine di una vera e propria maratona durata 2 ore 54 minuti, è stato l’ungherese Marton Fucsovics (n.59 del mondo) a prevalere contro lo statunitense Reilly Opellka (n.38 del ranking): 7-6(2) 6-7(4) 7-6(4) lo score in favore del magiaro. Fucsovics giocherà, quindi, negli ottavi di finale contro uno tra i due spagnoli Roberto Bautista Agut (testa di serie n.5) e Alejandro Davidovich Fokina.