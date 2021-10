Jannik Sinner continua il tentativo di difesa del titolo a Sofia e si qualifica per la finale del torneo ATP 250 bulgaro, sconfiggendo in due set il serbo Filip Krajinovic per 6-3 7-5 in un’ora e 45 minuti. Segnali incoraggianti dal punto di vista del gioco per il giovane tennista azzurro:

Sono felice di tornare in finale qui a Sofia. È stato un match molto duro. A volte ci alleniamo insieme io e Krajinovic. Nel finale lui è stato sfortunato con l’infortunio ed è un peccato che sia finita così. Siamo stati vicini al tie-break e sono stato fortunato ad evitarlo. La chiave? Cercare di essere sempre positivo per tutto il match. Anche quando ho subito il break, sono rimasto lì. Ho avuto la possibilità di recuperare lo svantaggio. Oggi ho sentito meglio la palla rispetto agli ultimi giorni, questo era un motivo in più per non mollare e stare lì fino alla fine. Questo mi dà fiducia verso la finale".

Jannik si è poi proiettato verso la finale di domani contro il francese Gael Monfils:

Abbiamo sempre partite combattute. Sarà la quarta volta che ci affrontiamo. Agli US Open è stata dura, siamo andati al quinto. Ci conosciamo bene. Lui è un grande giocatore, si muove benissimo. Non sarà facile domani, ma posso essere contento di aver raggiunto di nuovo la finale qui“.

