Jannik Sinner ancora protagonista nella "sua" Sofia: dopo aver festeggiato il primo successo ATP in carriera nel 2020, l'altoatesino giocherà nella capitale bulgara la quarta finale in stagione dopo Melbourne (vinta con Travaglia), Washington (vinta con McDonald) e Miami (persa con Hurkacz). Dall'altra parte della rete lo attende Gael Monfils, battuto un mese fa al quinto set sul cemento di Flushing Meadows. Per Jannik in palio ci sono 250 punti, preziosissimi nella corsa alle ATP Finals di Torino di metà novembre

Sinner-Monfils, a che ora in campo e dove vederla

Sinner-Monfils avrà inizio alle ore 15:30. La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis (numero 212 su Sky, 64 sul digitale terrestre). Su Sky Sport (canale Sky Sport Tennis, numero 205 della piattaforma) e in streaming per gli abbonati Sky che potranno usufruire del servizio tramite la app Sky Go. La diretta streaming è disponibile anche su Now. Eurosport vi offrirà la diretta scritta live testuale dell'incontro su sito e app.

Sinner-Monfils, tre precedenti

Si profila una bella sfida tra l'italiano e il francese, rispettivamente n° 14 e n° 20 del ranking ATP e prima e seconda testa di serie del torneo. Dopo le sfide ravvicinate del 2019 ad Anversa (vinta da Sinner) e Vienna (vinta da Monfils), i due si sono incontrati al terzo turno degli US Open 2021 in una battaglia in cui ha avuto la meglio l'altoatesino al quinto set. Ecco gli highlights del successo di New York:

Sinner, gioia all'ultimo respiro contro Monfils: il match in 3'

Il cammino di Sinner a Sofia

Ottavi di finale: Jannik Sinner b. Egor Gerasimov 6-2 7-6(3) REPORT

Quarti di finale: Jannik Sinner b. James Duckworth 7-6(4) 6-4 REPORT

Semifinale: Jannik Sinner b. Filip Krajinovic 6-3 7-5 REPORT

Il cammino di Monfils a Sofia

Ottavi di finale: Gael Monfils b. Ilya Ivashka (per ritiro)

Quarti di finale: Gael Monfils b. Gianluca Mager 6-2 6-2

Semifinale: Gael Monfils b. Marcos Giron 7-5 6-0

