Solido, concentrato e vincente. Jannik Sinner non delude all’esordio dell’ATP 250 di Sofia, torneo che l’altoatesino ha conquistato in entrambe le ultime due stagioni . L’azzurro (testa di serie n.1) sconfigge agilmente il portoghese Nuno Borges per 6-3 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco e accede ai quarti di finale. Sinner comincia subito forte e nel secondo gioco strappa il servizio al suo avversario alla seconda chance buona. L’azzurro tiene poi la battuta e sale 3-0. Borges prova a scuotersi con il game del 3-1, ma il nostro portacolori non concede praticamente niente nei suoi turni di servizio e arriva abbastanza velocemente al 6-3 che pone fine al primo set.

Sinner inizia bene anche nel secondo parziale e nel terzo gioco trova il break che vale il 2-1. L’altoatesino si porta sul 3-1 nel game successivo e poi continua a servire molto bene nei suoi turni di battuta. Per Borges non ci sono dunque opportunità per rientrare e l’italiano chiude la partita con il 6-4. Grazie a questa affermazione, salgono a 10 le vittorie consecutive di Sinner a Sofia.

Ottima prova al servizio di Sinner, soprattutto con la prima in campo (89% dei punti vinti contro il 63% di Borges). A fine partita sono 64 i punti totali conquistati dall’azzurro contro i 55 del suo avversario. Da segnalare che l’altoatesino non ha concesso neanche una palla break. 25-20 il conto dei vincenti-errori non forzati dell’italiano al termine della partita.

