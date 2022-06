Berrettini-Murray, la finale: quando si gioca e dove vederla in diretta tv e in live streaming

ATP STOCCARDA - Matteo Berrettini insegue il suo 6° titolo in carriera: domenica 12 giugno alle ore 15 sull'erba di Stoccarda sfiderà Andy Murray. Tra i due è il terzo confronto in carriera con i precedenti in perfetto equilibrio: l'azzurro ha vinto lo scorso anno sull'erba del Queen's, il britannico si impose al primo turno a Pechino nel 2019 (sul cemento).